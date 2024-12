Montecatini: Christmas Pet Parade, sfilata natalizia per cani e animali domestici

MONTECATINI

I cani tornano protagonisti in città per le feste natalizie, con una sfilata davvero speciale. I migliori amici dell’uomo: saranno loro i protagonisti della parata in programma domani, domenica 15 dicembre, nel centro di Montecatini. Il ritrovo è alle 10,30 nel largo Azzurri d’Italia con partenza alle 11. I primi 50 partecipanti riceveranno un simpatico omaggio.

L’invito a partecipare è rivolto non solo all’animale più fedele per eccellenza, il cane, ma a tutti quelli d’affezione come gatti, conigli, criceti, pappagalli, cavalli, tartarughe e altri che nel senso comune appaiono più particolari. Nessuno è escluso! è richiesto solo un look che esprima lo spirito natalizio.

Ispirata alla parata che ogni anno si svolge al Central Park di New York, l’iniziativa è stata voluta da Beatrice Chelli, assessore alla tutela e al benessere degli animali, che naturalmente sarà presente insieme al suo adorato bassotto, Dante. La Christmas Pet Parade è organizzata in collaborazione con il canile Hermada, che ogni giorno si prende cura di quegli animali che non hanno la fortuna di avere una casa tutta loro, e con il Dog Pride Day. Un ringraziamento da parte del vicesindaco Chelli va a Clara Mingrino per il prezioso apporto dato all’organizzazione.

Nella stessa giornata saranno premiate le tre foto che avranno ottenuto entro oggi, alle 13, più like nel concorso fotografico Christmas Pet Shot Contest. Per partecipare, è possibile postare una sola foto del proprio animale in versione natalizia sulla pagina e invitare i contatti a mettere mi piace sotto l’immagine. Le tre foto che avranno ottenuto più voti saranno premiate domani dal vicesindaco Chelli.

