Montalese e lo spettro ’40’. Il limite ad ora non cambia

Resta a 40 chilometri orari il limite di velocità sulla provinciale Montalese in località Pontenuovo. Verranno messi i cartelli nuovi della segnaletica, a cura del Comune di Pistoia, come in altre zone del territorio comunale, ma il limite al Pontenuovo, che è stato deciso da tempo dalla Provincia, non cambia. Il limite non vien neanche esteso ad un tratto più ampio, tutto resta come prima. Il mantenimento del limite si evince da un atto emesso dall’ara tecnica della provincia ieri, 26 agosto, in cui si rilascia al Comune di Pistoia il nulla osta per "l’istituzione del limite di velocità di 40 km/h sulla SP 5 Montalese in località Pontenuovo". Va precisato tuttavia che l’istanza presentata dagli uffici del Comune di Pistoia è solo un atto burocratico necessario per poter mettere i cartelli nuovi. Essendo un centro abitato, dove in genere il limite è 50, l’ente che fa la segnaletica deve chiedere formalmente il nulla osta a mettere cartelli con un limite diverso.

In realtà, come ci precisa l’assessore Alessio Bartolomei del Comune di Pistoia, "la mia posizione è che su quel tratto il limite dovrebbe essere portato a 50 chilometri orari come nell’altro centro abitato di Santomato, anche per uniformare il limite su quella strada e perché ritengo che il limite di 50 sia sufficiente per garantire la sicurezza così come è ritenuto che lo sia a Santomato". L’assessore aggiunge però che "il Comune non ha alcun potere di stabilire il limite di velocità su strade che non sono di sua proprietà come la provinciale Montalese". In sostanza il Comune mette i cartelli nuovi ma il limite resta quello vecchio. Dunque al momento non ha ricevuto ascolto la petizione on line firmata da 1377 persone che chiede un unico limite di velocità su tutta la montalese dove, su cinque chilometri, ci sono ben quattro limiti diversi. La petizione è partita da un’iniziativa di un cittadino di Montale Franco Vannucci in seguito all’ondata di multe che ha investito molti automobilisti montalesi, ma anche di molte zone della provincia di Pistoia e anche di Montemurlo e di Prato. Da un paio di mesi l’autovelox non è più presente nella cabina di Pontenuovo. Intanto però rimane il limite di 40, che poi, lungo la strada, andando verso Montale, diventa 30, poi 60, poi 50 a Santomato e poi nuovamente 60 prima di tornare a 50 nell’abitato di Montale.

Giacomo Bini