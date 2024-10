Montalese, chiude il ponte. Bus, le fermate soppresse

In arrivo modifiche di orari e percorso delle linee tra Pistoia e Montale. Lo rende noto Autolinee Toscane sottolineando che come deciso in sede tecnica con gli enti locali, per la chiusura del ponte in via Montalese da lunedì 7 ottobre entreranno in vigore i nuovi orari per le linee 25, 25B, 25O, 25U e 325.

La chiusura del ponte – spiega una nota – è prevista da ordinanza con la motivazione di "Divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t".

Ecco i dettagli delle nuova programmazione. Le corse della linea 25 da Pistoia a Montale e viceversa cambiano frequenza da ogni 30 minuti a ogni 60 minuti. Tutte le corse passano da Tobbiana e dalla Stazione di Montale. Le corse della linea 25U (Pistoia-Piteccio) mantengono la cadenza ogni 30 minuti. La linea 325 con il nuovo programma d’esercizio garantirà il collegamento con Santomato.

Dal 9 ottobre, giorno in cui chiuderà il ponte in via Montalese, le stesse linee, che per le sole giornate del 7 e l’8 continuano a transitare per il ponte, saranno interessate da modifiche di percorso.

Inoltre Autolinee informa che da mercoledì 9 fino a fine lavori:

le linee non passano da Pontenuovo ed effettuano una deviazione. Questa avverrà secondo un piano ben preciso e dettagliato che prevede le seguenti modifiche: da Pistoia per Montale, sono soppresse le fermate tra Via Sestini (ponte Tangenziale est) a Montale (incrocio variante Via E. Berlinguer); da montale per Pistoia,sono invece soppresse le fermate tra Montale incrocio variante via Berlinguer a via Sestini (ponte Tangenziale est).

Autolinee informa anche, per venire incontro alle esigenze degli utenti, che per tutti i dettagli, è possibile consultare il piano di deviazione completo sul sito https://www.at-bus.it/it/linee-e-orari.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (lunedì-domenica 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.