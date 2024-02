Mondiali, la Cina aspetta Letizia e Thomas

E’ una passione che parte da lontano, da quando era una bambina e adorava muoversi a tempo di musica. Ma quando da ragazzina ha iniziato con il ballo di coppia latino americano e standard, per la ventenne pistoiese di Pontenuovo Letizia Polletti questa passione si è trasformata in un impegno importante che le ha portato grandi soddisfazioni. L’ultima è stata ai recenti campionati italiani di Riccione Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva-Coni), dove Letizia e il coetaneo Thomas Ferla di Prato sono arrivati primi, qualificandosi così per i campionati europei e per quelli mondiali. Un risultato che tiene alto il nome della Toscana e per cui si è congratulato anche il presidente della Regione Eugenio Giani. L’appuntamento per la competizione europea è per il prossimo 30 marzo a Cambrils in Spagna, mentre sarà la Cina a ospitare i mondiali il 27 aprile. "Attendiamo con un po’ di batticuore quelle date e ci stiamo preparando con serietà e costanza. E’ già la nona volta che otteniamo il podio italiano e siamo felicissimi per questa nuova vittoria – racconta Letizia –, ci conferma che è ripagato l’impegno che da dieci anni mettiamo nel ballo in coppia, con i tanti allenamenti, lo studio delle coreografie e la preparazione atletica".

E di tempo sulla pedana per prepararsi alle gare i due ragazzi ne trascorrono molto: praticamente tutti i giorni dalle 4 alle 5 ore. I passi da studiare, per raggiungere la coordinazione perfetta, sono tanti, perché in gara sono dieci i balli a essere valutati dalla giuria, nei pochi minuti a disposizione per ogni coppia.

Per i latino americani la competizione riguarda cha cha cha, samba, rumba, paso doble e jive, mentre negli standard ci sono i più classici valzer, slow fox, tango, valzer viennese e quick step. A fare il tifo per le prossime gare di Letizia e Thomas è la scuola di ballo dove sono cresciuti e dove tuttora si preparano trascorrendo molte ore, la Dance Style Academy 2.0 di Monsummano. Ma per Letizia e Thomas non è un sacrificio passare ad allenarsi il tempo libero dal lavoro e dallo studio (lei dopo essersi diplomata fa la parrucchiera nel negozio della mamma, lui frequenta l’ultimo anno di liceo), perché il ballo è parte della loro vita.

Col passare dei giorni a forza di stare abbracciati tra rumbe e valzer lenti infatti tra i due è sbocciato anche l’amore: "Per sette anni siamo stati solo amici, anche perché eravamo ancora piccoli, solo tre anni fa ci siamo resi conto di essere innamorati" dice ridendo la ballerina.

I sacrifici, se ci sono, in questo sport che è anche uno spettacolo per chi è semplice spettatore, riguardano l’aspetto economico, soprattutto per l’acquisto dei preziosi vestiti da ballo che costano migliaia di euro. "Fortunatamente adesso Spiega Letizia – per i balli standard abbiamo la Rs Atelier di Montelupo Fiorentino che ce li fornisce come sponsor".

Daniela Gori