"Moda & style": serata all’H2O Un evento per rilanciare la città

Serata dedicata alla moda all’H2Sport di via Lucchese. L’appuntamento è oggi alle 19.30 con "Moda & style": saranno presentati abiti, occhiali, gioielli, con uno spazio dedicato alla la musica e l’esposizione di Fiat 500 club Italia. A presentare la serata ci saranno Irene Casartelli ed Elisa Severi. "Pistoia Moda & Style" rappresenta un’opportunità per promuovere la città come destinazione turistica di qualità, valorizzando le sue tradizioni e la sua storia, e per incentivare la ripresa commerciale del centro storico, che rappresenta il fulcro della vita sociale ed economica della città. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di promuovere i negozi e le attività commerciali del centro storico di Pistoia, valorizzando il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Il progetto vuole far rivivere il centro storico come luogo di incontro e di scambio, favorendo il turismo locale e internazionale.

L’iniziativa si concentra sulla promozione di eventi e iniziative legate al mondo della moda, dell’arte e del design, per creare un’atmosfera vivace e accogliente nel centro storico, e incentivare i visitatori a scoprire le bellezze della città e le attività commerciali locali. Il progetto vuol favorire lo sviluppo delle attività commerciali e artigianali presenti nel centro storico, che rappresentano un patrimonio unico. Prenotazioni al 3286367865 o 05731970671.