Mister Volare e quella felicità possibile

C’è una voce, c’è – soprattutto, ma non solo – una canzone che tutti sanno, che tutti cantano. Che è diventata simbolo di italianità e di felicità. Dietro quella canzone, un uomo, per molti "Mister Volare", per tutti Domenico Modugno ed è a lui che è dedicato lo spettacolo di e con Mario Perrotta "Nel blu-Avere tra le braccia tanta felicità" in anteprima nazionale al Funaro di Pistoia stasera, venerdì 7 febbraio (ore 20.45).

Lo spettacolo è un viaggio teatrale e musicale che ripercorre la vita e la carriera di Modugno, offrendo al pubblico un ritratto intimo e appassionato dell’artista che ha rivoluzionato la musica italiana. Attraverso una narrazione coinvolgente e l’interpretazione delle sue canzoni, lo spettacolo rende omaggio a Modugno evidenziandone la straordinaria capacità di innovazione e la profonda influenza sulla cultura musicale del nostro paese.

Modugno divenne il simbolo di una felicità possibile, capace di influenzare con una sola canzone l’intero occidente pur consapevole di lavorare sull’effimero, ostinandosi e nonostante tutto credendoci: "Io voglio cantare la felicità. Anche se non esiste, mi voglio illudere che esista, devo credere che esista".

"Nel blu – dice Perrotta – è il racconto intimo di un uomo di una terra dimenticata da Dio, quella Puglia che sarebbe rimasta alla periferia del regno ancora per decenni, almeno fino a quando anche io la lasciai per cercare una vita artistica altrove, che parte all’avventura per ‘fare l’attore’ e si ritrova, dopo pochi anni, a insegnare a tutto il mondo a volare: apre la bocca e trascina via con un urlo irrefrenabile ogni residuo fosco del dopoguerra. Ho provato ad accostare la sua storia con tutta la cura possibile, per non tradire un uomo della mia terra, per non tradire la mia terra stessa. Un racconto di un’esistenza guascona e testarda – conclude Mario Perrotta – in cui i musicisti e compositori con me sul palco sono l’altra voce di Domenico Modugno, quella voce che le parole non riescono e non possono rappresentare".

Autore, attore e regista teatrale pluripremiato, Mario Perrotta è considerato una delle voci più significative del panorama teatrale italiano. Le sue drammaturgie dal forte impatto civile, da lui stesso dirette e interpretate in Italia, sono tradotte e messe in scena anche all’estero in diverse lingue. Numerosi i premi e i piazzamenti eccellenti alle principali manifestazioni teatrali del Paese.

I biglietti sono in vendita a prezzi compresi tra 9 e 16 euro; acquisti on line su www.bigliettoveloce.it oppure nelle biglietterie dei Teatri, al Funaro anche stasera, a partire da un’ora prima dello spettacolo.

