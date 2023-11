Milleluci, odissea palestra: "Fare attività così è dura"

Una delle storiche società pistoiesi che deve far fronte a un’altra stagione sportiva in salita per mancanza d’impianto. Crudele il destino della Pallavolo Milleluci Casalguidi, che per il quarto anno consecutivo è senza la palestra di Casale, bloccata da lavori infiniti (e sempre più onerosi). Il sodalizio presieduto da Francesco Barbasso è costretto a rivolgersi agli altri comuni, sperando di trovare qua e là qualche spazio (a Pistoia nella piccola Petrocchi, nda). Continuare a fare attività diviene, di conseguenza, quasi miracoloso. Tra l’altro, la Milleluci spegnerà 52 candeline: è radicata al territorio e conosciuta in tutta la regione.

"Questa annata sportiva, profondamente segnata dall’attesa della nuova palestra – afferma Barbasso – ci vedrà partecipare a molti campionati: dall’S3 all’Under 1213, dall’Under 16 all’Under 17 Uisp, dall’Under 18 a Seconda e Prima Divisione. Capirete che non è semplice, a volte addirittura impossibile, reperire spazi per far allenare tutte le formazioni. Proviamo a essere fiduciosi – aggiunge – in virtù delle nuove promesse da parte dell’Amministrazione comunale di prossima riapertura della struttura, che ci consentirà di riprendere l’attività a pieno ritmo, con più serenità. E soprattutto con l’orgoglio di giocare di nuovo in casa – conclude il presidente –, fieri di esibire i colori gialloblu".

Intanto, queste sono le compagini. La Prima Divisione, allenata da Fabio Grassi e Sergio Rosa, potrà contare sulle alzatrici Diolaiuti e Marta Tosi, le centrali Mandi, Pierattini, Valori, Vannacci e Cappellini, sulle bande Arienti, Brotini, Benini e Sforzi, sull’opposta Savella e sui liberi Alice Tosi e Paci. È infortunata la schiacciatrice Matilde Vuolo. La Seconda Divisione, guidata da Genny Bettazzi, si avvarrà di Zappaterra, Coppini, Fusco, Benedetti, Pagnini, Gjeka, Pancani, Felci, Sara e Arianna Venturi, Bruni, Agostini e Dringoli. L’Under 18, diretta da Grassi, di Bartoletti, Fonti, Gocaj, Lisa e Vittoria Grazzini, Alessia e Costanza Innocenti, Dringoli, Meoni, Nocera, Scott, Vietri, Valori, Sforzi, Tosi e Toninelli. E poi spazio all’Under 17 Uisp e all’Under 16, entrambe allenate da Grassi, nonché all’Under 1213 di coach Sergio Rosa e alla sezione avviamento alla pallavolo, con al comando Verdiana Brotini e Giada Frosini.

Gianluca Barni