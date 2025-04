Mille nuovi lampioni con la luce led: "Con il risparmio si paga il canone"

Sono iniziati i lavori per migliorare la pubblica illuminazione nel Comune con l’installazione di oltre mille nuovi punti luce a led e numerose estensioni sono previste in tutte le frazioni non ancora servite. I lavori hanno preso il via nel mese di aprile e sono stati affidati all’impresa Palandri e Belli Srl. La sostituzione degli oltre mille punti luce con con quelli nuovi, dotati di led, potrà dare vita a una migliore illuminazione, generando al tempo stesso un risparmio dei consumi. L’opera completa il percorso avviato tra il 2018 e il 2021, quando furono convertiti a Led gli impianti nei paesi di Maresca, Gavinana, gran parte del capoluogo San Marcello Pistoiese e in tutte le frazioni dell’ex Comune di Piteglio. Questo nuovo intervento riguarda invece tutti i paesi che non erano stati ancora interessati da questa moderna novità, con la realizzazione di nuovi tratti di illuminazione in aree finora prive di servizio, da Pontepetri fino a Lizzano, e la contestuale sostituzione dei quadri elettrici a servizio dell’impianto. I lavori, che saranno completati entro la fine del 2025, sono già in corso su due fronti: il primo riguarda la realizzazione della nuova linea tra Gavinana e il Passo dell’Oppio; il secondo interessa Campo Tizzoro, dove è in atto la sostituzione delle luci esistenti. Successivamente i lavori proseguiranno con la nuova linea in via del Balzaccio a Pontepetri; la sostituzione dei lampioni tra Pontepetri e Bardalone e a seguire i lavori per l’estensione e la sostituzione dell’illuminazione verso San Marcello e le località a ovest del capoluogo.

"Questo intervento permetterà di completare l’opera di miglioramento della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale – aveva suo tempo spiegato il vicesindaco Giacomo Buonomini – garantendo maggiore sicurezza, risparmio energetico e risposta concreta alle richieste dei cittadini. Il progetto è realizzato nell’ambito di un’intesa tra pubblico e privato in base al Decreto 50 del 2016, con un investimento complessivo di 855.745 euro per i lavori, e un valore di concessione di oltre due milioni di euro per la gestione e manutenzione degli impianti nei prossimi 25 anni. Il Comune ha potuto affrontare questo importante intervento grazie alla formula del “project financing“, che consente di coprire il canone annuo con i risparmi generati dalla maggiore efficienza energetica dell’impianto".

Andrea Nannini