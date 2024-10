Michelagnoli sbarca al Club Mazzoni

Continuano le grandi manovre in casa del Club Mazzoni, la società sportiva dei Vigili del fuoco di Pistoia che sta ridisegnando i propri quadri tecnici. La prima squadra di serie D maschile, guidata da questa stagione dall’esordiente Gabriele Fattorini, si avvarrà delle prestazioni in campo di un giovane interessante, il 19enne opposto Gabriele Michelagnoli. Il ragazzo arriva dall’Avis Volley Pistoia. Nel frattempo, c’è stato un gradito ritorno nello staff tecnico della prima squadra maschile: Massimo Parigi, il coach che nelle scorse stagioni ha gestito il gruppo dapprima di serie C e poi di D con buoni risultati, andrà ad affiancare Gabriele Fattorini alla conduzione della formazione di D.