Messa di preparazione alla Pasqua per i finanzieri e per le loro famiglie

Nella mattinata di martedì 19 marzo 2024, giorno dedicato a San Giuseppe, nella chiesa della Beata Vergine Maria di Pistoia, nel quartiere della Vergine, alle porte della città, il Cappellano Militare del Comando Regionale Toscana della Toscana, don Massimo Ammazzini, ha concelebrato, insieme al Parroco Don Sebastiano Nawej Mpoy, la santa messa in preparazione alla Santa Pasqua per i finanzieri della provincia e i loro familiari.

La funzione religiosa ha visto la presenza di numerosi militari che sono attualmente in servizio, al Comando Provinciale di Pistoia e ai reparti dipendenti, e delle Fiamme Gialle in congedo che appartengono alla Sezione di Pistoia dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi),

accompagnati da molte famiglie.

"Durante la liturgia – come si legge nella nota poi diffusa dal Comando Provinciale di Pistoia –, don Ammazzini, che non ha mancato di ricordare la figura di San Giuseppe, “sposo di Maria e umile falegname, un uomo giusto che lavorava onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia, proteggendola e amando Gesù con cuore di padre”, ha inteso così sottolineare l’importanza della missione affidata ai Finanzieri, che operano quotidianamente al servizio della collettività – si legge infine – , tutelando la legalità e costituendo sicuro punto di riferimento per le persone oneste".

Il Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Lampone, ha ringraziato don Massimo Ammazzini per gli intensi spunti di riflessione offerti durante l’omelia e ha evidenziato: "L’importanza del momento quale occasione di vicinanza e coesione per tutto il personale, al quale ha espresso il proprio ringraziamento per il quotidiano lavoro svolto a presidio della sicurezza economico finanziaria e dell’equità sociale, formulando i più sinceri auguri per una serena Santa Pasqua a tutti i presenti".