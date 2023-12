Mercatino della solidarietà per gli alluvionati. Bancarelle con le creazioni dell’Officina dell’Arte

L’Officina dell’Arte della Parrocchia di Chiazzano invita tutti, a partire da domattina, venerdì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, a prendere parte al Mercatino della Solidarietà che sarà allestito davanti alla chiesa di Chiazzano, in via Pratese 538. Le volontarie dell’Officina (ne vediamo alcune nella foto), in queste settimane hanno lavorato moltissimo per creare oggetti artigianali bellissimi e molto originali che potranno essere anche regali ideali per questo Natale. Ci saranno tante bancarelle.

Lo scopo dell’iniziativa è molto nobile: il ricavato sarà devoluto al progetto solidarietà 2023 per l’acquisto di materiale a favore degli alluvionati. Le bancarelle ci saranno fino a domenica 10 dicembre con questi orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.