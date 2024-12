Mercatini e dolcetti. La magia natalizia . Una dolce domenica

Domani, domenica 15 dicembre, a partire dalle 10, in piazza Matteotti, ai Giardini Pubblici, sarà possibile visitare il mercatino, la Casa degli Elfi con i laboratori, scrivere una letterina a Babbo Natale, truccarsi a tema natalizio o scattarsi una foto da postare sui social. L’evento è organizzato dall’Ente Valorizzazione di Pescia e della Valdinievole, che mette a disposizione di chi parteciperà alla festa dolcetti per grandi e piccini, cioccolata calda, vin brulè e molto altro. "Un mese intenso, impegnativo, ricco di appuntamenti- afferma il presidente Benedetto Bonazzi - e per questo voglio ringraziare tutti i soci, i volontari e i nostri sostenitori, in primis Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e Banca di Pescia e Cascina, le aziende 2M Costruzioni, AeA Antifurti, Coopset Termoidraulica, Generali Agenzia di piazza Matteotti, Tre F srl, Oes, Berit Arti Emporio, Giannino, Confcommercio e Confesercenti Pistoia, e i commercianti aderenti".