Meoni al lavoro per il comitato . Festeggiamenti

Mirko Meoni è il nuovo presidente del Comitato Festeggiamenti. Nominato dal nuovo consiglio direttivo uscito dalle elezioni tenutesi nell’associazione il 19 e 20 gennaio scorso, Mirko Meoni assume la carica di presidente per la seconda volta, avendola già ricoperta per un mandato a partire dal 2016. Meoni succede a Fabio Risaliti, che ha svolto il ruolo di presidente fino al 31 dicembre del 2024.

Il nuovo consiglio direttivo che è risultato dalle elezioni è formato da Emilio Bertini, Mirko Meoni, Marco Bernardini, Tiziano Bargellini, Leandro Lunghi, Marco Iacopini, Federico Sola, Valeriano Votino, Leonardo Lunghi, Marco Gai, Sergio Fedi, Giovanni Borsi e Francesco Ginanni. Nella sua prima riunione dopo le elezioni, il consiglio ha provveduto a nominare Mirko Meoni come presidente, Emilio Bertini come vice-presidente, Marco Bernardini come tesoriere e Federico Sola come segretario.

Il collegio dei revisori è formato da Mattia Romagnoli, Fabio Meoni e Daniele Risaliti. Il collegio dei probiviri è costituito da Paolo Fedi, Bruni Tribotti e Franco Meoni. Il nuovo consiglio direttivo ha già iniziato a preparare il programma delle iniziative per l’anno appena iniziato. La continuità emersa dalle elezioni del consiglio direttivo garantisce una fedeltà agli appuntamenti ormai tradizionali nella storia ultratrentennale del Comitato Festeggiamenti.

I due momenti fondamentali sono la festa delle Solenni Quarantore, che è l’evento centrale da cui è iniziata la storia del comitato, e in estate il torneo dei rioni. Seguiranno gli eventi estivi, autunnali e natalizi.

Giacomo Bini