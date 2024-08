Mensa scolastica: via alle domande per gli aiuti alle famiglie Un accordo tra i comuni di Agliana, Pistoia e San Marcello Piteglio permette alle famiglie di Agliana con figli che pranzano a scuola in quei comuni di richiedere agevolazioni sulla mensa scolastica, calcolate in base all'Isee. Le domande vanno presentate entro il 30 settembre.