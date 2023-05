Memorial di equitazione Sport e tante emozioni in ricordo di Giak Di Napoli

Esibizioni con i cavalli, premi, riconoscimenti e tante emozioni: domenica scorsa l’associazione "Giak Nuotatore Volante" ha ricordato Giacomo al Club Ippico Bavigliano con una manifestazione dedicata allo sport che il giovane aveva praticato per diversi anni proprio nello stesso maneggio (che d’ora in poi si chiamerà con il suo nome) e facendo dono di un cavallo. Diventerà d’ora in poi un appuntamento fisso il Memorial Equitazione Giacomo Di Napoli, manifestazione a scopo benefico intitolata al 20enne nuotatore e campione di volo prematuramente scomparso l’11 luglio scorso in allenamento mentre era in procinto di partecipare ai Campionati Mondiali in Francia. E anche in questo evento sportivo l’associazione con finalità di utilità sociale, ha provveduto a portare avanti i valori di Giacomo di solidarietà nei confronti dei meno fortunati, donando al Club il cavallo Russell a disposizione dei giovani talenti che si avvicinano alle discipline equestri e un sostegno per i progetti di ippoterapia del liceo artistico Petrocchi di Quarrata.

Durante l’evento nel centro di Bavigliano si sono svolte alcune gare e esibizioni di discipline equestri (sul podio la giovane Lorenza Tarchi con Dazzling Star). In programma anche il percorso di ippoterapia per cinque ragazzi, il salto ostacoli e l’esibizione coreografata sul tema del volo della squadra di volteggio del Centro ippico Unicorno di Torre del Lago. Infine la parata con tutti i giovani a cavallo, che hanno emozionato gli spettatori facendo in onore di Giak il suo gesto tipico, con pollice e mignolo alzato. Al termine del Memorial i genitori di Giak, Gennaro e Cristina, insieme al sindaco di Quarrata Gabriele Romiti hanno scoperto l’insegna con l’intitolazione del campo al giovane. Presenti anche il vicepresidente della Provincia Gabriele Giacomelli, la dirigente scolastica del Petrocchi Elisabetta Pastacaldi, il Presidente Regionale della Federazione italiana sport equestri (Fise) Stefano Serni. Un commosso ricordo di Giak è stato letto dall’istruttrice del centro ippico, Cecilia Drovandi: "Giacomo si era affezionato al cavallo Landler. Grazie Cristina e Gennaro per averci affidato vostro figlio e adesso per sostenerci", ha detto Cecilia. Prossimi eventi sono la maratonina di nuoto alla Piscina Marchi di Pescia (7 maggio) e lo spettacolo al teatro Moderno (26 maggio).

Daniela Gori