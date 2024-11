Markovski non si sbilancia: "Serve tempo"

Il campionato riparte dopo la sosta per le nazionali e l’Estra sarà di scena questa sera al PalaVerde di Treviso (ore 20.30). Una squadra che in questi dieci giorni ha cambiato pelle con gli arrivi di Smith e Kemp, quest’ultimo regolarmente tesserato e quindi pronto per essere delle partita, al posto di Brajkovic e Childs. Coach Zare Markovski durante la sosta non ha potuto avere tutti a disposizione per cui ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere il nuovo volto di Pistoia. "In questa sosta abbiamo fatto ciò che potevamo – dice Markovski – tenendo conto che abbiamo dovuto fare i conti con Smith alle prese con un risentimento all’adduttore e con Kemp che non si è ancora allenato. Sono comunque contento di ciò che siamo riusciti a fare da quando sono arrivato sia nelle due partite giocate che nel primo tempo dell’amichevole contro Reggio Emilia. Per poter dire qualcosa di più dovremo aspettare di avere la squadra al completo. Smith e Kemp? Il primo è un onesto lavoratore. Kemp ha più esperienza di Chilrs e una maggiore capacità di attaccare il ferro. È un giocatore compatibile con Silins e sarà questa la coppia dei lunghi a cui dovremo affidarci".

Markovski si troverà ancora una volta a dover scegliere i sei stranieri che andranno a referto e non sarà una decisione facile tanto che il nodo verrà sciolto solo all’ultimo. "È una decisione che prenderemo prima della partita – afferma Markovski – anche perché ci troviamo di fronte a due situazioni diverse. Da una parte Paschall ha fatto dieci giorni di lavoro al massimo; nessuno discute il suo talento ma è la condizione fisica per portarlo a esprimere tutto il suo potenziale che preoccupa. Dall’altra abbiamo Smith e Kemp che non si sono mai allenati e quindi rappresentano due grosse incognite. Cercheremo di mettere tutte queste considerazioni sul piatto della bilancia prima di prendere la decisione definitiva".

Maurizio Innocenti