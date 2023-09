Market per anziani al Circolo Arci Gramsci di Agliana: Iniziative e Spazio Market

Domani, venerdì 29 settembre, giornata ricca di iniziative al circolo Arci Gramsci di via Santini. Alle 17 inaugurazione della mostra di quadri dell’artista Luana Baldi, alle 18 aperitivo sociale, alle 19.30 riapertura della pizzeria. Sarà inaugurato, inoltre, un piccolo spazio market di beni primari, per aiutare a fare la spesa chi non può recarsi facilmente al supermercato a prendere i generi di prima necessità.

"E’ un momento molto importante – dichiara il presidente Federico Bonacchi – perché per tutta la zona della Catena questo circolo è un punto di riferimento e vogliamo continuare a tenerlo aperto proprio grazie al lavoro dei volontari". Il vicepresidente Guido Del Fante (foto) aggiunge: "Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo, perché i volontari e le volontarie che vengono al circolo stanno crescendo e danno un bel contributo. Abbiamo già inaugurato lo spazio dedicato allo studio, alla biblioteca e ai giochi per ragazzi e ragazze, ora vogliamo aprire ancora di più alla comunità. Per questo abbiamo realizzato un piccolo spazio market, perché la zona ne è sprovvista e vogliamo aiutare soprattutto gli anziani che non sempre possono recarsi a un supermercato. La riqualificazione della pizzeria continua nell’idea di creare uno spazio ancora più inclusivo, bello e partecipato, anche grazie ai quadri di Luana Baldi che contribuiscono a creare un centro culturale per tutta la comunità". Il vicepresidente informa che lo spazio è aperto anche alle associazioni del territorio, nonché per feste, cene e iniziative. E conclude: "E’ necessario mantenere vivo uno spazio così importante, continuando a essere un presidio sul territorio. Fare volontariato, porta tantissime soddisfazioni". Si accede al circolo con tessera Arci che si può fare anche sul posto.

p.s.