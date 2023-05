Market dell’ingegno pic nic al parco e laboratori

Lo chiamano il "market di braccia, cuore e mente" proprio perché in quell’insolito ‘mercato’ c’è tutto ciò che è frutto di un ingegno artigianale. È tempo di quarta edizione per Montuland, appuntamento che questa domenica dalle 10 in poi animerà gli spazi verdi del parco di Montuliveto con iniziative che strizzano l’occhio a grandi e piccini. Cominciando con ordine, tra gli eventi continuativi c’è il market (dalle 10 alle 20) mentre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 toccherà ai giochi di ruolo e dalle 11 alle 12 spazio allo yoga con Lavinia Fedi. Dalle 12 copertina alla mano – messa a disposizione da Fody, startup benefit che a partire da scarti tessili guarda a obiettivi alti quali ecologia, inclusione e sostegno – e tutti pronti per un allegro pic-nic nel parco (per chi lo desidera cestino pranzo normale o veg al costo di 20 euro). Doppio live (dalle 11 alle 12 e dalle 17.30 alle 18.30) per Ari-Maurizio che darà dimostrazione di un procedimento di lavorazione del vetro, mentre dalle 15.30 alle 18.30 animazione per bambini con Dodò. ‘A cute visual’ curerà il workshop sui fiori (16-17.30), Frò Fitness curerà un live dalle 16 alle 17.30 e poi musica e concertini dalle 17.30. L’ingresso è gratuito; l’evento è organizzato da Montuliveto, Mamma Studio, Still Nuovo e Attitude Plus.