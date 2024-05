Marina Lauri confermata alla presidenza del Gal per altri tre anni

Nuovo direttivo al Gal MontagnAppennino: Marina Lauri, confermata presidente all’unanimità, guiderà il gruppo per i prossimi tre anni. La presidente ha aperto l’assemblea illustrando: "Un cammino segnato dal riconoscimento che il Gal ha avuto sul territorio, come soggetto di riferimento per lo sviluppo territoriale e dalla stessa Regione Toscana che ne ha riconosciuto il ruolo nelle programmazioni locali della Strategia Nazionale Aree Interne. Un percorso di crescita con i territori basato sull’ascolto e su progetti concreti in sinergia con le comunità locali, un metodo che proseguiremo". Soddisfatto il presidente dell’Unione dei Comuni, Luca Marmo: "Un ottimo lavoro, riconosciuto da tutti e che abbiamo appoggiato convintamente". Questi i consiglieri: Davide Marchetti Cciaa Toscana Nord Ovest; Simona Girelli per l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; Giovanni Andrea Ciniero Coldiretti Lucca; Marco Ceccarelli Confesercenti Pistoia, Alberto Focacci Cia Toscana Nord; Sara Giovannini Sogeseter. Neoletti Marco Martorana, Unione Garfagnana e Alessandro Sottili, Confcooperative Toscana Nord. L’assemblea ha ringraziato i consiglieri uscenti Aldo Gherardi e Duccio Signorini

a.n.