"Mare Nostrum" il libro di Lorenzo Cipriani. Uno scrittore navigatore prestato alla scienza

C’è lo sguardo inesauribilmente affamato di Lorenzo Cipriani, storico dell’arte pistoiese e skipper, in "Mare Nostrum. Navigando nella storia: un periplo del mondo antico in barca a vela", libro edito da Giunti che dopo l’uscita nelle librerie lo scorso 2 maggio viene presentato "a casa" alla Biblioteca San Giorgio oggi, alle 17, presenti lo storico Claudio Rosati in dialogo con l’autore e l’attrice Maria Cassi che leggerà alcuni passi del libro. Il volume fotografa l’esatto viaggio compiuto da Cipriani in barca a vela lungo le rotte mediterranee dei popoli che hanno fondato l’Occidente, approdando nei porti delle terre e delle isole che furono protagoniste del mondo antico. L’itinerario si sviluppa dall’Italia alla Grecia fino a Istanbul, le isole dell’Egeo e la costa turca, per tornare poi verso casa passando da Creta, Malta, Sicilia, Sardegna e le isole Baleari. Cipriani intrattiene un faccia a faccia con le interessanti storie dei popoli che hanno navigato nelle acque mediterranee. Arte e narrazione, ma anche poesia e musica, si intrecciano in questo libro per proporre non solo una guida per futuri viaggi, ma soprattutto un’immersione totale dentro la natura. Un viaggio quello di Cipriani non solo nel mito e nella letteratura, ma anche nella scienza: per ogni porto infatti, Lorenzo ha campionato viscere di triglie utili a una ricerca universitaria sulla presenza di microplastiche nelle nostre acque. Classe 1971, Lorenzo Cipriani oltre che quanto scritto è musicista e scrittore. Numerosi i contributi. Gli ultimi il podcast "Gli spaesati" dedicato all’arte e il libro "Il respiro dell’oceano. Giro del mondo in barca a vela ai tempi del covid" (I libri di Mompracem, 2022).

l.m.