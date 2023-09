Marco Vichi e il suo commissario Bordelli a Pistoia. Un nuovo intreccio, sulle tracce di un mistero

Un personaggio diventato ormai quasi ‘amico di famiglia’, che questa volta, nel suo vagare da ‘segugio’ fa tappa anche a Pistoia. Il personaggio è il Commissario Bordelli che per mano e voce del suo babbo, Marco Vichi, sarà in città per presentare l’ultimo uscito della serie dal titolo "Nulla si distrugge" (Edizioni Guanda Noir, 2023). L’appuntamento è per domani alle 18 nel Pantheon degli Uomini Illustri in piazza San Francesco. Nel volume si parla di una nuova indagine del commissario Bordelli, oramai in pensione, che nel 1970 indaga su un caso mai risolto risalente al 1947 e l’indagine lo porta a Pistoia. Qui si fermerà per un ristoro alla trattoria San Vitale, all’epoca conosciuta come ‘Gli Anarchici’ e incontrerà il titolare, il signor Marchettoni. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Giallo Pistoia odv insieme al Servizio Cultura e Tradizioni del Comune con la collaborazione degli Amici della San Giorgio. Oltre all’autore, saranno presenti Giuseppe Previti, presidente dell’Associazione Giallo Pistoia odv e Barbara Innocenti, insegnante. Fiorentino di nascita, classe 1957, Vichi è lettore incallito sin da bambino e dalla stessa età aspirante scrittore. Destino compiutosi nel 1999, quando fa il suo debutto con il romanzo "L’inquilino". È qualche anno più tardi, nel 2022, che compare per la prima volta il personaggio del Commissario Bordelli, protagonista di una serie di romanzi, oggi con "Nulla si distrugge" arrivati a quota quindici. Info al 340.1229390 o [email protected]. Al Parterre sabato alle 18 si esibirà il Clem Saxophone Quartet: Marco Niccolini (sax soprano), Lautaro Pulice (sax contralto), Cosimo Avigliano (sax tenore), Elena Spampani (sax baritono).

linda meoni