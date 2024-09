Marco Tullio Giordana ospite al Lux. Presenta il film "La vita accanto"

Ospite eccellente giovedì 5 settembre (ore 21.15) al cinema multisala Lux di Pistoia (Corso Gramsci 3) che accompagna il lancio del suo ultimo film sarà il regista Marco Tullio Giordana a introdurre la visione de "La vita accanto". Presentato al pubblico al Locarno Film Festival 2024 (dove Giordana ha ricevuto il Pardo Speciale alla carriera), "La vita accanto" è nelle sale italiane dallo scorso 22 agosto, distribuito da 01 Distribution. Anni Ottanta, città d’arte italiana: qui si dipanano le vicende di una famiglia ricca sconvolta dalla nascita di Rebecca, segnata da una macchia rossa che ne deturpa il viso. E che finirà per diventare causa di infelicità, ossessione tanto per i genitori che per la figlia: la sua adolescenza sarà segnata infatti dalla vergogna, dall’imbarazzo profondo a mostrarsi. Sarà la musica a salvarla, con il suo straordinario talento che le permetterà di affermarsi. La pellicola è ispirata all’omonimo romanzo di Mariapia Veladiano uscito nel 2011, a partire dal quale Marco Bellocchio e Gloria Malatesta scrivono una sceneggiatura che poi, dopo anni, consegnano a Giordana. Il risultato è interpretato al cinema da Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison, Sara Ciocca, Michela Cescon. "Il romanzo di Mariapia Veladiano – spiega lo stesso regista - è il racconto di come il disagio possa irrompere nella vita di una famiglia, sconvolgendola per sempre. Nel libro questo disagio è rappresentato dalla mostruosità di un neonato subito rifiutato. Nel film questa ‘mostruosità’ è rappresentata da una macchia viola che copre metà del viso della bambina. Per il resto la piccola Rebecca è bellissima e, scopriremo col tempo, straordinariamente dotata per la musica. Ma la madre non l’ha mai accettata e, per vergogna, l’ha sempre tenuta segregata in casa. Il tema centrale è quindi il corpo, la cui accettazione è alla base di ogni identità". La produzione Kavac Film, IBC Movie, One Art con Rai Cinema Con il sostegno di Veneto Film Commission; con il patrocinio di Città e Provincia di Vicenza. Il biglietto 3.50 euro.

linda meoni