Manutenzione ordinaria e allacci idrici. Tutte le deviazioni al traffico della settimana

PISTOIA

Proseguono i lavori pubblici in città tra cantieri legati alla realizzazione, nella zona intorno allo stadio, delle nuove piste ciclabili e i normali interventi delle aziende partecipate per riparazioni o ammodernamenti delle reti di distribuzione. Questa la panoramica per la prossima settimana.

Per consentire a Publiacqua una riparazione sulla rete idrica, in via Caduti del lavoro di fronte al civico 4 da domani fino a mercoledì sarà vietato il transito e la sosta e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori mediante l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione. Sempre per una riparazione e ammodernamento di allaccio idrico, in via Francesco Andreini, di fronte al civico 38, sarà vietata la sosta su ambo i lati e il traffico verrà parzialmente deviato sulla porzione della carreggiata rimasta libera; i pedoni potranno passare lungo un percorso protetto.

In via Gerbi non si potrà sostare e transitare e i residenti con la restituzione del doppio senso e l’istituzione dello stop su via Pagliucola. Sempre per lavori di Publiacqua, modifiche anche in via della Quiete. Durante lo svolgimento del cantiere, che interesserà il tratto di strada dal civico 11 fino all’incrocio con via dello Stadio, saranno vietati il transito e la sosta su ambo i lati.

Sarà consentita la circolazione dei veicoli provenienti da via Alfredo Chiti. Infine, da domani alle 7 fino a venerdì alle ore 19 in via del Funaro sarà in vigore il divieto di transito e di sosta. In via del Piloto, pertanto, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire temporaneamente il doppio senso di circolazione. Il provvedimento è necessario per la nuova pista ciclabile che collega il viale Matteotti con piazza San Lorenzo.

S.M.