Manutenzione dei cimiteri: "Pochi soldi"

Stasera, mercoledì 23 ( alle ore 21) in sala consiliare si riunisce il consiglio comunale con all’ordine del giorno provvedimenti sul bilancio. Intanto il Pd si dichiara insoddisfatto per le risorse stanziate per la manutenzione dei cimiteri. "Dall’ultima commissione bilancio, dello scorso 17 ottobre - riferisce Nicolò Paroli, consigliere Pd (nella foto) –, è emerso che la giunta ha stanziato 20mila euro come maggiore spesa per la manutenzione dei cimiteri. Ciononostante – osserva Paroli -, continuiamo a fare presente che il taglio di spesa operato a luglio era di 65mila euro e per noi non è sufficiente, adesso, uno stanziamento di soltanto 20mila euro: restano 45mila euro sottratti alla cura e manutenzione del luogo in cui riposano i nostri cari".

Il capogruppo Pd Guido Del Fante rileva: "Notiamo con piacere che probabilmente le nostre lamentele, relative ad un taglio alle spese per la manutenzione dei cimiteri, sono state ascoltate dalla giunta Benesperi, tuttavia quanto stanziato non è sufficiente e non ci soddisfa. Il passo indietro dell’amministrazione sui tagli alle manutenzioni cimiteriali – conclude il capogruppo Pd – è la prova del doppio volto di questa amministrazione che in campagna elettorale promette interventi su tematiche vicine ai cittadini, per poi disattenderle". Sulla situazione dei cimiteri aglianesi, nel consiglio di stasera c’è un’interrogazione di Agliana in comune. Tra gli altri punti all’ordine del giorno, provvedimenti in materia urbanistica, il regolamento per istituire l’ispettore ambientale, un’interrogazione del Pd sulla raccolta dei rifiuti e una mozione di FdI sui ristori ambientali per il comune di Agliana.

Piera Salvi