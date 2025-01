Manutenzione dei cimiteri. Parla il sindaco

Lavori in corso al cimitero di San Michele, per ripristinare la verticalità degli ossari che stanno cedendo. Il sindaco, Luca Benesperi, informa che si tratta di un intervento programmato per manutenzione straordinaria. L’importo dell’opera è di oltre 10mila euro. "Finito il lavoro – fa sapere il primo cittadino – provvederemo a risanare il muro e all’intonacatura. Ma non vogliamo fermarci qui. Abbiamo destinato, col bilancio di previsione, 40mila euro l’anno per i prossimi tre anni alla manutenzione straordinaria dei cimiteri. Inoltre, con il residuo rimasto nel 2024, provvederemo a risanare una parte del muro interno del cimitero di San Piero". E quando sarà risolto il problema delle moltissime lampade votive spente che suscita da anni il disappunto dei cittadini? "Lo stanno chiedendo in tanti – conferma Benesperi –. Stiamo provvedendo anche al ripristino dell’illuminazione in alcuni punti del cimitero Giardino. Entro metà febbraio contiamo di terminare i lavori. Per andare incontro ai disagi per la mancata illuminazione – aggiunge –, già dall’anno scorso abbiamo ridotto le tariffe delle lampade votive, dopo i rincari degli anni precedenti. Dal 2024 la tariffa è di 10 euro, compreso Iva, per ogni punto luce, confermata anche per il 2025". Sulle numerose proteste che si levano dai cittadini e dall’opposizione, per i cimiteri trascurati dall’amministrazione, il sindaco chiarisce: "Anni di mancati interventi sui cimiteri hanno portato a un progressivo deterioramento delle strutture. Giá dal precedente mandato stiamo investendo sempre più risorse per riportare i cimiteri in uno stato più decoroso. Sono previsti ingenti investimenti. Si è fatta tanta polemica, però mai come in questa amministrazione sono state investite tante risorse".

Piera Salvi