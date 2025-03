Mancano i medici di famiglia: "A ogni dottore 1800 pazienti per garantire assistenza a tutti"

Davanti alla carenza di personale medico la scelta è stata praticamente obbligata: medici di famiglia con un numero ulteriore di pazienti fino al raggiungimento del cosiddetto massimale con extra. A partire da oggi ai medici di medicina generale di Pistoia e di Serravalle pistoiese verranno attribuiti ulteriori pazienti fino al raggiungimento del massimale di 1800 pazienti cadauno come previsto dalla nuova normativa.

Il provvedimento da parte della Asl di pochissimi giorni fa, "si è reso necessario – fanno sapere i coordinatori Aft Pistoia 1 e 2 e Quarrata Serravalle in una nota per poter garantire a tutti i cittadini residenti il diritto di scegliere ed ottenere un medico, sopperendo alla grave carenza che si sta verificando con il pensionamento di diversi colleghi e la mancanza di nuove assunzioni. Questo aumento dei pazienti assistiti da ciascun dottore si potrà tradurre in alcuni casi in un rallentamento dei servizi offerti – prosegue la nota – ecco perché viene chiesta pertanto la massima collaborazione e pazienza da parte della popolazione e "ci scusiamo fin da ora per il possibile disagio non voluto che si potrà creare in questo momento che mette i pazienti, ma anche i loro medici, in una condizione di forte pressione e disagio".

L’auspicio è che presto possano esserci nuove forza da mettere in campo. "Ci auguriamo che il provvedimento sia effettivamente temporaneo e che vengano al più presto identificati nuovi medici – conclude la nota – che possano riportare ad un rapporto ottimale medico-paziente, sopratutto per poter garantire un’adeguata qualità dell’assistenza".