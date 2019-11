Quarrata, 9 novembre 2019 - Un tratto d'argine sul Fosso Impialla a Quarrata - già stabilizzato in sicurezza con intervento d'urgenza - ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento sulla Senice. Lo comunica, in una nota, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che insieme al Genio civile Valdarno centrale della Regione Toscana hanno collaborato al monitoraggio dei livelli idrometrici e delle opere idrauliche per tutta la scorsa notte e continueranno ancora oggi.

Nel Pistoiese l'ultima notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d'acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni. Già dalla tarda serata di ieri tecnici ed operatori del Consorzio, in stretto contatto con i tecnici del Genio civile Valdarno centrale della Regione Toscana hanno seguito la situazione, che ha destato le maggiori preoccupazioni in seguito al cedimento di un tratto di argine del Fosso di Impialla che seppur parziale e per una lunghezza comunque contenuta ha necessitato della presenza costante degli operatori fino al momento dell'intervento di stamani.

Sempre a Quarrata, i livelli alti registrati sul Torrente Senice hanno fatto azionare al Consorzio l'impianto di sollevamento attuale verso il Quadrelli fin dalle prime ore del mattino di ieri; in quella stessa zona sono in costruzione da qualche mese, con cantiere che procede regolarmente secondo i tempi stabiliti anche in questi giorni, un nuovo più potente impianto di sollevamento delle acque e una nuova casse di espansione che nella notte è entrata subito in funzione: nonostante l'area di stoccaggio delle acque di piena sia ancora da ultimare è stata già 'inauguratà dalle acque. Sul resto del comprensorio Medio Valdarno, non si segnalano invece altre situazioni di criticità idraulica di rilievo.