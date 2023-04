Malore fatale per Giovannini Aveva 55 anni: una colonna per Misericordia e Bottegone

La sua voglia di guardare al gioco di squadra, a chi aveva bisogno e di mettersi in gioco per il prossimo non brillerà più. Domenica pomeriggio se n’è andato all’età di 55 anni Aurelio Giovannini: un malore improvviso accusato nel tardo pomeriggio di venerdì non gli ha lasciato scampo. Originario di Città di Castello, Giovannini svolgeva la professione di idraulico ed in maniera costante prestava servizio, come volontario, alla Misericordia di Agliana: alla notizia della sua scomparsa, una cappa di tristezza è piombata all’interno dell’Arciconfraternita, dove aveva stretto profondi legami di amicizia. Il governatore Ilaria Signori, unitamente al magistrato e a tutti i volontari della Misericordia nel ricordare la figura del compianto confratello Aurelio, evidenzia "il suo attaccamento alla Confraternita, alla quale ha dedicato impegno e passione smisurata, svolgendo, con assiduità, il ruolo di soccorritore di livello avanzato nei servizi di emergenza Lo porteremo nel cuore con grande stima e riconoscenza, per aver condiviso un’amicizia sincera e l’amore per il servizio disinteressato verso le persone in difficoltà. Ai familiari esprimiamo vicinanza sincera per il grave lutto".

L’uomo lascia la moglie Serena ed i due figli, Olivia e Bernardo. Proprio grazie alla passione per la pallacanestro di quest’ultimo, si era avvicinato alla realtà di Bottegone Basket, società con la quale Bernardo ha sempre giocato, come sta facendo anche in questa stagione. Un lutto che ha sconvolto l’ambiente giallonero. "Non riusciamo a credere che Aurelio non sia più con noi – commenta il presidente di Bottegone Basket Junior, Alessio Caramelli – la sua improvvisa scomparsa ci ha colpiti come un fulmine a ciel sereno. E’ sempre stato al nostro fianco. Un padre presente, un tifoso modello sempre pronto ad incoraggiare chiunque scendesse in campo. Ha spesso mostrato il suo sostegno per le attività e i progetti della nostra società, contagiandoci con il suo entusiasmo. In questo momento di grande dolore, siamo vicini alla famiglia nel cordoglio". La società, di comune accordo con la famiglia, ha messo a disposizione il proprio conto corrente per chi vorrà donare una somma in suo ricordo. Da ieri pomeriggio l’uomo è esposto alle cappelle del commiato del San Jacopo: il funerale si terrà oggi alle 14.30 alla chiesa di San Michele Arcangelo di Bottegone.

Saverio Melegari