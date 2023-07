Malore in bici, salvato da un’infermiera e un medico di passaggio

Pistoia, 3 luglio 2023 - Che sia stato il fato o la Divina provvidenza, qualcosa o qualcuno deve averli messi sulla sua strada proprio per cambiare un destino che sembrava già scritto. Due angeli, pronti a tentare l’impossibile per strappare un cuore alla morte e farlo tornare a battere verso la vita, una vita nuova ché profuma di rinascita. Quanto successo nella tarda mattinata-primo pomeriggio di ieri può essere annoverato, almeno da chi ha il dono della fede, tra i piccoli grandi miracoli. Un miracolo da raccontare anche come monito, come invito ad aiutare il prossimo. Senza risparmiarsi.

È domenica. Pistoia si risveglia sotto un sole rovente, poca gente in giro. Chi poteva è scappato al mare o in montagna cercando un alito di vento. Un uomo di 67 anni inforca la sua bicicletta e si mette a pedalare lungo via Toscana. Tutto bene nonostante il caldo e la fatica, almeno fino alle 12.40 quando invece la sensazione di oppressione al petto lo fa rallentare. Pochi minuti. Forse giusto quelli utili a intuire cosa sta accadendo. Il ciclista cade a terra, lungo il ciglio della strada (all’altezza del Dano). Prova a chiedere aiuto, ma le forze lo stanno abbandonando. Perde conoscenza e va in arresto cardiaco. Sembra la fine e delle più atroci. Ma gli angeli, i "suoi" angeli, sono in arrivo, anche se lui non può saperlo. Qualche metro più in là, c’è un’auto con a bordo un medico e un’infermiera. Vedono l’uomo a terra e capiscono subito la gravità della situazione.

Così, mentre allertano il 118, i due iniziano le manovre di primo soccorso. Non c’è tempo da perdere. Concentrano tutte le proprie energie e la propria professionalità in un massaggio cardiaco che permetterà loro di salvare la vita al malcapitato. Immediato l’arrivo sul posto dei soccorritori della Croce Verde di Chiazzano e dell’automedica: davanti ai loro occhi una scena incredibile. Ecco dunque il passaggio di testimone con i soccorritori che proseguono, prontamente, le operazioni per rimettere in moto quel cuore. Il 67enne si riprende, trova addirittura la forza per parlare. L’ambulanza lo trasporterà poi all’ospedale San Jacopo di Pistoia in codice rosso dove verrà stabilizzato e monitorato. Ma quello che si è compiuto ha davvero la forma di un piccolo grande miracolo.