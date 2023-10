"MaBerliner" e coro "Su Insieme" degli Alpini. Oggi insieme nel concerto di solidarietà per l’Unicef Il Comitato Unicef di Pistoia, l'Orchestra "MaBerliner" Odv e il Coro Ana "Su insieme" si uniscono per un concerto di solidarietà al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia. L'obiettivo è raccogliere fondi per l'istruzione in Paesi in difficoltà. Ingresso a offerta libera.