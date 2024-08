L’Unzione di San Bartolomeo. Gli orari di messe e benedizioni

Il San Bartolomeo comincia oggi, venerdì 23 agosto, alle 17.30 con i primi vespri e la benedizione dell’olio per poi proseguire alle 19 con la celebrazione della messa vigiliare. La benedizione dei fedeli, in forma individuale, prenderà il via alle 18 fino alle 19 e poi dalle 20 alle 23. Domani, sabato 24 agosto, le messe saranno tre: la prima alle 8, la seconda alle 10, celebrata dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, e la terza alle 19. La benedizione dei fedeli domani riprenderà alle 9 fino alle 10, poi dalle 11 alle 13, dalle 15.30 alle 19 e infine dalle 20 alle 23. Sia le benedizioni che le sante messe si svolgeranno nel giardino della chiesa di San Bartolomeo. In caso di maltempo saranno in chiesa. Sarà presente un’animazione per bambini nel giardino della chiesa sia oggi che domani. I banchi dei chicchi e dei giochi popoleranno la piazza e i dintorni sia oggi che domani.

Chiusa al traffico la piazza di San Bartolomeo dalle 13 di oggi, venerdì 23 agosto, fino alle 1.30 di domenica 25. Queste le modifiche al traffico: nella piazza e nelle vie San Bartolomeo, Porta Guidi, Porta al Pantano (tratto da via Trenfuni a piazza San Bartolomeo) e Porta San Marco (tratto da piazza San Bartolomeo a Vicolo Chiappettini) e vicolo Ombroso divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli per consentire l’allestimento e il regolare svolgimento della manifestazione, compreso montaggio e smontaggio degli stand. Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo indicato attraverso via Filippo Pacini, via San Pietro e via dei Baroni. In via Filippo Pacini (da vicolo Villani a vicolo Gora) divieto di sosta con rimozione forzata. Inoltre sempre dalle 13 di oggi, venerdì 23, alle 1.30 di domenica 25 agosto, in via Pacini, dal civico 35 al 39 su entrambi i lati della carreggiata, divieto di sosta con rimozione forzata.

Infine, in occasione della Festa il circuito dei Musei Civici: Museo Civico d’arte antica del Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, sarà aperto con ingresso gratuito, con orario continuato dalle 11 alle 19. Si potrà visitare anche la mostra "Revox di Federico Tiezzi. Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023)", che rimarrà allestita al Fabroni fino a domenica 15 settembre. A spalancare le porte anche la recuperata chiesa di San Jacopo in Castellare: per chi ancora non avesse avuto tempo e occasione di vederla, sarà possibile accedervi gratuitamente domani dalle 11 alle 19: apertura in collaborazione con Fondazione Caript e Fondazione Pistoia Musei.

l.m.