L’ultimo saluto ai coniugi Antonino e Teresa

Domani alle 14.30 presso la chiesa di Cintolese, nel Comune di Monsummano, si terranno i funerali di Antonino Madonia e Teresa Perone, i coniugi di Lamporecchio morti durante l’alluvione di giovedì 2 novembre. Dopo la celebrazione funebre saranno sepolti al cimitero di Monsummano. A Lamporecchio, intanto, continua tra la gente la commozione per questa incredibile tragedia. AI famigliari, in particolare modo ai figli, stanno arrivando numerose e sincere attestati di condoglianze. Antonino e Teresa, gestori di una macelleria negli anni Novanta in paese, erano molto conosciuti e apprezzati.

Intanto la Procura di Pistoia, come annunciato da La Nazione, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, a carico di ignoti, per la morte dei coniugi. "Dopo gli accertamenti medico legali sulle salme - annuncia il procuratore capo Tommaso Coletta - indagheremo sulle cause del crollo del ponte per verificare se c’era qualche manutenzione da fare che non è stata fatta o se sia stata la forza della natura a buttarlo giù".