L’ultimo saluto a "Xedra" Folla di giovani motociclisti Lacrime e commozione

"Ragazzi, adesso è come se foste tutti figli miei. E vi dico: siate prudenti, non mettete a rischio la vostra vita. E quando tornate a casa, date un abbraccio alle vostre mamme, che a me Fabrizio non può darlo più". Parole toccanti e commosse, quelle che mamma Cinzia ieri sul piazzale della chiesa di san Rocco ha rivolto alla folla di giovani sulle moto, arrivati da ogni dove per la commemorazione di suo figlio Fabrizio ’Xedra’ Mannino. "Era molto conosciuto tra i ragazzi che vanno in moto perché faceva i video, era un influencer, aveva tanti follower. Adesso a tutti questi ragazzi voglio dire che si ricordino di lui e che traggano un insegnamento da quello che gli è successo, perché non sia successo invano" ha detto anche, prima di entrare nella chiesa dove don Piero ha celebrato la funzione.

Stretti accanto a lei Marinella, la fidanzata di Fabrizio, e alcuni amici e parenti. Babbo Francesco e il fratello maggiore Massimiliano invece sono rimasti in Sicilia: aspettano a casa l’arrivo della salma del 20enne per il funerale fissato per mercoledì 13 settembre alle ore 10.30 a Marineo, in provincia di Palermo. Tra i giovani, tanti amici, tra cui anche il ragazzo coinvolto nell’incidente è costato la vita a Mannino, oltre a tanti follower arrivati anche da fuori Toscana. E in chiesa ci sarebbe stato ancora posto, ma tutti quei giovani hanno preferito aspettare fuori sulle moto l’uscita dalla messa, per dare gas e suonare i clacson tutti insieme, quel rumore assordante tanto amato dall’influencer Fabrizio in arte Xedra come ultimo saluto. "Non è la prima volta purtroppo che mi trovo a dire la messa per una giovane vita spezzata. Tutte le volte siamo in difficoltà di fronte a una tragedia – ha detto il parroco durante l’omelia – se non ci fosse la parola di Dio a venirci in aiuto".

Al termine della funzione anche l’amico d’infanzia di Fabrizio, Simone, ha voluto leggere un breve pensiero: "Era una persona eccezionale che avrebbe avuto uno splendido futuro". Simone, amico fin dai tempi dell’asilo, aveva sentito Fabrizio anche domenica scorsa poche ore prima del tragico incidente. "Non meritava di finire così, è inaccettabile. Lo ricorderò per sempre e per tutta la vita sarà qui accanto a me".

Daniela Gori