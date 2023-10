L’ultimo saluto a Pistoia al "prof" scultore Andrea Dami

La cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto all’artista Andrea Dami si svolgerà oggi, alle ore 14,30, alle Cappelle del Commiato della Croce Verde nella zona di Sant’Agostino, in via Borgioli 104 (parallela di Via Fermi). Sarà una cerimonia laica che avrà luogo nella sala annessa alle cappelle del commiato. La salma sarà esposta a bara chiusa nella mattinata di oggi, fino alle ore 13, nelle salette dell’obitorio dell’ospedale San Jacopo dove si potrà andare per una visita. Alle 13 la Croce Verde provvederà al trasferimento della bara nelle cappelle del commiato di San’Agostino per la cerimonia funebre.

Nel corso della cerimonia ci saranno alcuni interventi per ricordare la figura e l’opera dell’artista tanto amato e apprezzato in tutta la provincia e non solo.

Dopo il funerale la salma sarà conservata in una cella frigorifera per un mese in attesa che si evolvano le condizioni di salute della moglie di Andrea, Anna Venturi, che è tuttora ricoverata in terapia intensiva. Andrea Dami è deceduto sabato scorso 30 settembre in seguito ad un incidente stradale. La moglie Anna era seduta in auto accanto a lui ed è rimasta gravemente ferita.

