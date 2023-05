L’ultimo saluto a Marino Franco "Un volontario dal cuore d’oro"

A distanza di quasi una settimana dalla notizia della sua scomparsa, si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa della Beata Vergine Maria de La Vergine i funerali di Marino Franco, 69 anni, storico volontario della Misericordia di Pistoia che, negli ultimi anni, combatteva da vicino contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. Un modo per stare vicino al suo mondo, quello del volontariato, anche nell’occasione del suo ultimo viaggio della sua vita terrena visto che la parrocchia si trova proprio accanto alla sede della stessa Misericordia. La salma dell’uomo sarà esposta, già da questa mattina, alle Cappelle del Commiato dell’associazione di volontariato in via del Can Bianco: visto il grande cordoglio che si è respirato in città al momento della notizia della sua scomparsa, sarà sicuramente intenso il via vai di persone che vorranno testimoniare il loro affetto per un uomo buono, che da quando era andato in pensione dopo una vita lavorativa all’AnsaldoBreda si era dedicato anima e corpo al volontariato, che da oltre un decennio era pronto a salire sull’ambulanza dell’emergenza-urgenza nel turno mattutino dal lunedì al venerdì. I tempi dell’ultimo saluto a Marino Franco si sono allungati perché, su disposizione della magistratura, sul suo corpo è stata effettuata l’autopsia in quanto operaio esposto alla polvere d’amianto nello stabilimento di via Ciliegiole. Durante il servizio alla Misericordia, proverbiale era il suo entusiasmo, la voglia di stemperare le possibili tensioni di un intervento e la capacità di fare squadra che, dall’inizio della sua avventura, era sempre la stessa: lui, Maurizio Gigli e Luciano Biagini, anch’esso prematuramente ed improvvisamente scomparso pochi mesi or sono.

S.M.