Luce accesa a Spignana Apre un locale innovativo

"Quando si accende una luce è sempre una buona notizia", a dirlo è l’assessore al turismo del Comune di San Marcello Piteglio, Clio Cinotti, parlando dell’apertura di un nuovo locale di gastronomia, pizzeria e grill nel paese di Spignana, portando l’augurio dell’amministrazione comunale.

L’attività occuperà i locali dello storico bar di Monica Villani, che qui svolgeva la sua attività da oltre 30 anni, apprezzato per la splendida collocazione in cui la famiglia Villani ha sempre offerto un’accoglienza di prim’ordine, nella piazza del paese e di fronte all’antica, quanto suggestiva chiesa di San Lorenzo in piazza Bucelli. Sommando gli ampi spazi interni a quelli esterni, sarà possibile organizzare qualsiasi tipo di evento richiesto dal cliente, col supporto di una cucina nota per la sua eccellenza e forte della lunga esperienza dei nuovi gestori. L’occasione per il cambio della guardia è nata probabilmente dalla voglia di Monica di concedersi una pausa dopo tanti anni di attività, in vista delle meritata pensione, ormai non più lontanissima, e da quella di Pablo "Il Pué" Ranieri, protagonista da anni del mondo della ristorazione montana, di dare vita alla nuova avventura imprenditoriale.

L’incontro tra la richiesta di subentro da parte di Pablo con la disponibilità di Monica ha finito per far nascere un accordo concretizzato rapidamente. Dopo qualche necessario lavoretto di adeguamento al nuovo progetto, che ha comportato una diversa collocazione commerciale essendo ampliata l’offerta con l’inserimento di pizzeria e grill, l’attività è potuta iniziare.

A guadagnarne sarà di certo

il paese, a cui viene garantita

la continuità del servizio svolto dalla famiglia Villani, arricchita dall’offerta dei nuovi servizi che Pablo, i suoi collaboratori e le sue collaboratrici sottoporranno ai turisti e agli escursionisti i quali, soprattutto nel corso della bella stagione, affollano il grazioso paese che nel corso dell’inverno conta meno di cento abitanti ma, distando pochi chilometri da San Marcello, è facilmente raggiungibile in una manciata di minuti.

Ottimo viatico per attrarre clienti in cerca di tranquillità e servizi adeguati. Insomma, una nuova luce che si accende in un momento in cui, purtroppo, sono numerose le attività che cessano.

Andrea Nannini