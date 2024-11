Lucarelli (FI): "Vigilanza privata per gli edifici pubblici, ma a chi serve?"

"L’amministrazione, con la delibera di giunta appena approvata, non aumenterà la sicurezza in città, ma incarica e paga una società di vigilanza per sorvegliare immobili comunali. È questa la priorità della giunta di Claudio Del Rosso: siamo basiti e preoccupati. La montagna ha partorito il topolino". Alberto Lucarelli, esponente di Forza Italia, critica l’ultimo provvedimento dell’amministrazione a tutela degli edifici del Comune. "Nel programma molto generico dell’attuale amministrazione – afferma - si narrava: vivere bene, vivere sicuri. Allora ci domandiamo: vivremo più sicuri con delle guardie private che svolgeranno funzioni di controllo delle unità immobiliari, in questo caso dei palazzi e edifici comunali? Inoltre vorremmo capire i costi che questo servizio porterà. Nella delibera di giunta si prevede l’individuazione del servizio più economico (che senza dubbio avrà poco di economico) per monitorare gli immobili". Lucarelli annuncia che sarà premura del suo partito "chiedere in consiglio comunale all’amministrazione perché questa attività di vigilare gli immobili dell’ente come mai sia stata propagandata come controllo del territorio, che nei fatti invece non c’è, se ne valga la pena e quanto costerà ai cittadini. Ringrazio il gruppo comunale della Lega con i consiglieri Luca Baroncini e Karim Toncelli per la presentazione di questa interrogazione in consiglio comunale. Il nuovo servizio di vigilanza interesserà il palazzo comunale di viale Verdi, le sedi distaccate degli uffici (villa Perrotta, villa Crema, e altri), e alcuni importanti impianti sportivi (Palaterme, Palavinci, e altri). Per questo motivo, la giunta ha dato mandato all’ufficio patrimonio di "verificare la fattibilità giuridica ed economica dell’attivazione di un servizio di vigilanza notturna e individuare, mediante un’indagine di mercato, il servizio economicamente sostenibile".

Da.B.