Lotta alla sosta selvaggia: "Trentaquattro multe in piazza Giovanni XXIII"

Da settimane si discute sul parcheggio selvaggio che sta caratterizzando l’estate di piazza Giovanni XXIII di fronte al fregio robbiano, in particolar modo dopo la chiusura totale di piazza San Lorenzo per permettere i lavori di riqualificazione grazie ai fondi Pnrr.

I problemi, nella zona, riguardano la sosta per i disabili e per l’accesso alle strutture Asl di via della Crocetta dove, da settembre, dovrebbe aprire un nuovo parcheggio che, però, non risolverà tutte le problematiche.

Di questo si è parlato nell’ultimo consiglio comunale grazie ad una interpellanza presentata dal consigliere del Pd Paolo Tosi al quale ha risposto l’assessore alla viabilità, Alessio Bartolomei. Con un numero davvero interessante: da inizio anno le sanzioni emesse dalla Polizia municipale all’interno della piazza sono 34 e, di queste, 28 dopo la chiusura di piazza San Lorenzo. Sembrano numeri particolarmente bassi rispetto a quella che è la mole di auto presente ogni giorno nella zona.

"Anche se lo status della piazza è pedonale – ha detto Bartolomei – ricordo che i portatori di handicap, per legge, possono transitarci e parcheggiare ed è il motivo per cui si vedono quelle auto e non possono essere multate. Discorso diverso è quello dei posti auto disponibili: si partiva da una base di circa 130 posteggi che, in larga parte, in futuro non esisteranno più".

L’assessore ha spiegato che al momento "il parcheggio sulla sinistra prima di piazza San Lorenzo è stato riservato solo ai residenti ma, fra qualche mese, anche quello sarà chiuso per cantieri. Cosa stiamo facendo? Intanto il parcheggio dell’ex Ceppo è già disponibile per chi vive nella zona e, dopo l’estate, ci sarà la nuova struttura temporanea con accesso da via della Crocetta per circa 70 posti auto e, di questi, una parte sarà per gli utenti dei servizi sanitari e ai disabili".

Non del tutto soddisfatto delle risposte date, invece, il consigliere "dem" Paolo Tosi. Che commenta così: "Mi sembra che si voglia dare un messaggio sbagliato, ovvero che il disabile può lasciare la macchina ovunque – controbatte – anziché nei loro posti assegnati con tutte le sicurezze del caso. Però è anche opportuno dire, e lo sappiamo bene, che le auto in sosta in piazza Giovanni XXIII non sono solo di portatori d’handicap ma c’è chi si ferma lì per andare al Cup. Mi pare che l’assessore o non ha contezza di quel che succede lì o ha voluto svicolare un problema che andava affrontato ben prima dell’apertura del cantiere in San Lorenzo".