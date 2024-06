L’opera sarà conclusa in ottobre

E’ stata approvata la perizia suppletiva per la pista di atletica, con variante rivelatasi necessaria in corso d’opera a causa del pessimo stato di conservazione del fondo, più deteriorato del previsto. Uno scoglio che sembra superato e l’opera dovrebbe essere conclusa entro le prime settimane del prossimo autunno. Questi gli ultimissimi sviluppi sui lavori di rifacimento della pista di atletica di Casalguidi. Un intervento di manutenzione straordinaria che prevede nel dettaglio il rifacimento dell’anello a sei corsie e delle pedane per renderla utilizzabile sia per uso scolastico che amatoriale e che era stato rallentato nei mesi scorsi da una serie di difficoltà impreviste.

"Durante la rimozione del manto sintetico si sono verificati cedimenti diffusi della massicciata del sottofondo della pista – si legge nel verbale della perizia pubblicato la scorsa settimana – tale circostanza non poteva essere prevista al momento della stipulazione del contratto in quanto dai saggi effettuati, lo stato della massicciata appariva realizzato con materiali idonei e la pista non presentava cedimenti a distanza di quaranta anni dalla sua costruzione". Sull’argomento, nella scorsa seduta del consiglio comunale, era intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini: "Abbiamo incontrato gli esponenti della ditta incaricata e nel corso del sopralluogo è stato fatto il punto sui problemi ormai in corso di risoluzione. Stiamo attendendo il cronoprogramma ufficiale, ma sento di poter dire che l’opera sarà completata il prossimo ottobre".

G.F.