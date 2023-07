L’onorevole Marco Furfaro ospite lunedì

Torna la Festa de L’Unità nel comune di Serravalle Pistoiese, stavolta a Cantagrillo. Domenica 9 Luglio, e fino al 16, il Partito Democratico di Casalguidi e Cantagrillo ha organizzato serate di ballo, musica e gastronomia, come nella migliore tradizione delle feste de L’Unità.

Il dibattito politico sarà concentrato nella serata di lunedì 10 Luglio, quando sarà presente l’onorevole Marco Furfaro (foto), deputato alla Camera e componente della segreteria nazionale del Partito.

"Siamo davvero soddisfatti di questa ripartenza – dicono Riccardo Vannacci e Alessandro Cesarali, rispettivamente segretario comunale e segretario di circolo –. Questi giorni di festa saranno l’occasione per tornare sul territorio, tra le persone, per condividere idee e ascoltare proposte e critiche. Solo con l’ascolto possiamo migliorarci e tornare a costruire progetti condivisi per il nostro territorio. Siamo felici di ospitare l’onorevole Marco Furfaro, parlamentare del territorio, con ruolo chiave nella segreteria nazionale. Ringraziamo i volontari e le volontarie che lavoreranno per questa bella festa".

Il taglio del nastro è previsto per domenica alle 19.30. Ci sarà il ballo liscio da sala con Massimo Castagna (ingresso cinque euro). Tutte le sere pizzeria, antipasto toscano, patatine fritte, la ruota della fortuna (con premi in prodotti alimentari). Per le serate su prenotazione è possibile contattare questi numeri: 328.0066119 oppure 339.3926360.