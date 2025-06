Il futuro è adesso. Le start up degli studenti

Dagli auricolari che traducono istantaneamente alle cucce smart per il benessere degli animali, fino agli accessori innovativi per migliorare la sicurezza stradale gli strumenti per favorire l’orientamento nelle grandi strutture, come gli ospedali e le università. Sono i progetti imprenditoriali sviluppati da quattro team di studenti dell’Istituto Fermi di Pistoia, presentati ai Giovani Imprenditori di Confcommercio. Un modo per confrontarsi con chi fa già impresa.

L’iniziativa - resa possibile da Omnia, l’agenzia formativa di Confcommercio – si è quindi sviluppata come una mattinata di networking per collegare il mondo dell’istruzione scolastica con progetti di formazione rivolti alla creazione di impresa.

Gli studenti, accompagnati dai professori Andrea Rinaldi e Pasquale Silvestro, hanno potuto presentare le loro idee nel dettaglio. Due team, in particolare, hanno superato la prima fase dei campionati di imprenditorialità e si giocheranno le finali nazionali a Bergamo (4 e 5 giugno). Si tratta degli "EarAi" e dei "Guardians". I primi propongono un servizio di traduzione istantanea attraverso auricolari a conduzione ossea e intelligenza artificiale; i secondi hanno progettato accessori innovativi per la sicurezza personale, garantendo protezione in ogni momento e luogo.

Insieme a loro anche altri due team: “Navigo”, che sviluppa soluzioni digitali per migliorare l’orientamento all’interno di grandi strutture come ospedali, università e multinazionali; “WoofRoof”, che propone la realizzazione di cucce smart ed ecosostenibili, per migliorare il benessere degli animali domestici e ridurre l’impatto ambientale.

"Un momento molto importante – commenta il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, Filippo Gruni – perché quando io e i miei coetanei frequentavamo la quinta superiore, questa cultura del fare impresa non esisteva. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettersi in team, di coordinarsi e di arrivare con un output sensato, con un futuro possibile. È l’esercizio più importante che gli imprenditori del domani possono fare".

"La nostra Agenzia formativa – aggiunge Confcommercio - incoraggia da sempre la crescita dei giovani talenti sul territorio, migliorando le loro competenze, supportandoli nella fase organizzativa e creando un ponte costante tra scuola e lavoro. Siamo convinti che le Startup del futuro nascano così, e qui investiamo i nostri sforzi".