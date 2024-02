L’onda del maltempo. Frane e smottamenti in collina e montagna. La conta dei danni

Può finalmente dirsi conclusa l’intesa fase di maltempo che ha coinvolto la provincia di Pistoia nelle ultime 48 ore. Le ultime precipitazioni hanno abbandonato il territorio nel corso delle prime ore della giornata odierna, dopo due giorni di pioggia praticamente costante. I cumulati più elevati si sono registrati in montagna, dove numerose stazioni meteorologiche hanno fatto segnare valori sopra i 100mm. Prunetta ha fatto registrare 120 mm in 24 ore, San Marcello 115 mm, Abetone 140 mm, Sammommè 108 mm. In pianura le precipitazioni sono state inferiori di un buon 50%. Pistoia ha fatto registrare dai 60 ai 70mm nelle giornata di martedì, mentre Agliana si è fermata a 50 mm in 24 ore. Valori ancora inferiori in Valdinievole.

Nonostante la tanta apprensione per l’allerta arancione, alla fine i danni per il maltempo sono stati tutto sommato contenuti. Il più evidente è stato lo smottamento di un muretto di pietra nei pressi della Misercordia di via Bonellina, a Pistoia. Il crollo, avvenuto all’alba di ieri, ha danneggiato due auto in sosta. Qualche fosso si è affacciato fuori dall’alveo, come ad esempio quello in via di Brana a Quarrata, ma la stragrande maggioranza del reticolo minore ha retto l’impatto delle precipitazioni. L’ondata di piena dell’Ombrone non ha destato troppa preoccupazione: la portata del fiume a Pontelungo ha raggiunto i 2,48 metri sullo zero idrometrico alle tre di notte di martedì. Una seconda ondata, più bassa, ha raggiunto i 2,25 metri a mezzogiorno di martedì, per poi scendere progressivamente. A differenza della disastrosa alluvione di inizio novembre, in questo peggioramento la pioggia è stata inferiore (di circa un terzo) ed è stata distribuita in un arco temporale molto più ampio: un terzo della pioggia caduta nell’alluvione di novembre è caduta, questa volta, nel triplo del tempo.

Precipitazioni così continue e pesanti hanno tuttavia saturato il terreno che, in alcuni punti ha ceduto provocando frane e smottamenti. Nella frazione collinare di Statigliana, già martoriata da movimenti franosi nelle scorse settimane, si sono registrati alcuni nuovi smottamenti in seguito alle ultime piogge. Altre frane sono state segnalate nella zona di Sammommè e Castel dei Gai. A Serravalle, via di Treggiaia è stata chiusa al traffico a seguito di un intervento dei vigili del fuoco per uno smottamento: alcuni detriti hanno invaso parte della carreggiata, rendendone difficoltoso il transito. Per chi viene da Monsummano, il traffico è quindi stato deviato sulla Regionale Lucchese, in attesa della riapertura.

In montagna tutta questa acqua dal cielo avrebbe potuto fare la differenza in positivo... ma così non è stato. Dopo la nevicata di venerdì e sabato, la temperatura ad Abetone è salita sopra lo zero ieri, arrivando ad una massima di 4,8 gradi centigradi a 1345 metri di quota (stazione meteorologica di Boscolungo), rimanendo sempre oltre lo zero per tutta la giornata di ieri. La neve è così diventata pioggia, che è andata pesantemente a ridurre i circa 30 centimetri caduti al passo nelle ore precedenti. Di contro, le precipitazioni hanno lasciato il segno sul territorio San Marcello Piteglio: la situazione peggiore sembra essere quella della voragine che si è aperta davanti a due case nella zona tra i passi dell’Oppio e del Poggiolino. Una in particolare, in questo momento non abitata, preoccupa i tecnici. Lo smottamento ha provocato la rottura di alcuni sottoservizi: se la frana si dovesse allargare ci sarebbero guai peggiori verrebbe chiusa al transito anche la strada che scende fino alla ss66, che però non è interessata.

