Lo strazio degli amici: "Solare e disponibile"

La passione per la cucina, poi diventata un lavoro, ma anche quella per il web, e in particolare per YouTube, dove aveva cominciato a pubblicare assieme ad un amico video motivazionali. Era questo Ivan Niccolai, il giovane tragicamente scomparso nella serata di domenica in seguito a un terribile incidente stradale, mentre guidava la sua Suzuki in via De Gasperi ad Agliana, di fronte al supermercato Md.

La notizia ha scosso in particolare la comunità di Quarrata, dove il ventinovenne viveva dopo un periodo trascorso all’estero e successivamente a Milano. "Ci era andato per lavoro, poi è scoppiata la pandemia. Ha resistito circa un anno e successivamente è rientrato a Quarrata – racconta Giuliano Bare, amico di Ivan –. Prima che si trasferisse a Milano, abbiamo trascorso oltre due anni in Arabia Saudita, lavorando nella cucina dell’Assila Hotel. Era una persona intraprendente, che aveva una gran voglia di fare e con la quale era impossibile litigare".

Nell’ultimo periodo, sembra che Ivan avesse deciso di accantonare il lavoro di cuoco per dedicarsi ad altro. "Aveva iniziato un altro lavoro per cominciare a investire risorse in questa sua passione per i video su YouTube – continua Giuliano –. Aveva anche detto che gli orari in cucina, almeno in Italia, erano troppo pesanti e anche per questo si era guardato intorno". Cucina che tuttavia ha sempre ricoperto un ruolo importantissimo nella vita di Ivan, che si è diplomato all’Istituto Alberghiero di Montecatini.

"Tra i banchi di scuola si conoscono un sacco di persone, nascono amicizie che vanno e vengono, ma a volte si creano anche rapporti veri che durano nel tempo. E quello con Ivan era uno di questi – sono le parole di una compagna di classe, Alessia Landini –. Lo ricorderò per sempre come il mio amico ’Presciu’. Era un ragazzo che aveva costantemente la battuta pronta, solare e con spirito di iniziativa. Mi aveva raccontato di essere intenzionato a mettersi in proprio e di volersi godere davvero la vita. Lo ringrazio per aver condiviso con me e tante altre persone momenti speciali. C’era sempre quando qualcuno aveva bisogno di lui – ricorda Alessia –, aveva la capacità di rallegrare le giornate di tutti. Ivan resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto".

Francesco Bocchini