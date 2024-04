Lo stadio Barni rimesso a nuovo. E per il torneo dei rioni sarà pronto

Inaugurati, anche con la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, i lavori di sistemazione dello stadio comunale Silvano Barni, costati quasi un milione di euro e finanziati con un contributo della Regione Toscana completato da risorse del bilancio comunale. Sono stati ristrutturati completamente gli spogliatoi, che sono stati ampliati, dotati di un cappotto esterno, di illuminazione a led, di pannelli fotovoltaici sul tetto e di un impianto a pompe di calore che permetterà di risparmiare energia. E’ stata anche sistemata la recinzione, soprattutto quella interna, che divide il terreno di gioco dall’area occupata dal pubblico per uniformare l’impianto alle normative. E’ stata effettuata la manutenzione delle parti in legno della copertura della tribuna ed è stata rifatta la pavimentazione dell’area di accoglienza del pubblico tra l’ingresso e la tribuna. Questi lavori, pari a una spesa di 800 mila euro, si aggiungono al nuovo impianto di illuminazione, costato 150mila euro, che era già stato realizzato due anni fa.

"Questa manutenzione straordinaria – ha spiegato il sindaco Ferdinando Betti – mette a norma lo stadio e consentirà una maggiore capienza di pubblico a partire dal prossimo torneo dei rioni che si terrà nel prossimo mese di luglio, una manifestazione per la quale finora occorreva ricorrere a delle deroghe e a una capienza limitata per poterla svolgere in sicurezza. E’ stata migliorata anche la zona che durante le serate estive del torneo è adibita alla convivialità". I particolari tecnici dell’intervento sono stati spiegati dal consigliere con delega allo sport Gianni Garbesi che ha ringraziato la ditta Costruzioni Generali che ha eseguito i lavori per aver rispettato perfettamente i tempi di attuazione e anche il progettista ingegner Marco Biagini e la responsabile del servizio lavori pubblici del Comune Paola Petruzzi.

"Per il futuro abbiamo già pronto un progetto per la sistemazione delle aree adiacenti agli impianti della zona sportiva – ha annunciato il sindaco Betti – riguardano i parcheggi, la strada di accesso via Coppi, un percorso pedonale e ciclabile. E’ un lavoro da circa un milione e 200mila euro. Approfitto di questa occasione per mostrare il progetto al presidente Giani perché anche su questo contiamo di avere un finanziamento regionale. Un ulteriore passo da compiere per la zona sportiva – ha aggiunto Betti – sarà, secondo noi ,lo spostamento in questa area anche del campo sportivo Romano Nencini". Il presidente Giani si è compiaciuto in quanto titolare anche della delega allo sport, della sistemazione dello stadio e ha visionato con interesse i progetti futuri sulla zona sportiva.

Giacomo Bini