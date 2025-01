Lo show di Gasper: "Ho dato una scossa"

"Voglio fare i complimenti ai miei giocatori, sono felice per loro. Ringrazio i tifosi per l’energia che ci hanno dato e chiedo scusa per la reazione che ho avuto, non era contro gli arbitri, solo che dopo un primo tempo brutto stavamo giocando bene ed in quel momento dentro mi è scattato qualcosa". Gasper Okorn a fine partita è un fiume in piena, ma mostra anche tutta la stanchezza dopo il calo di adrenalina. La sua espulsione per doppio fallo tecnico ha dato la spinta decisiva alla squadra. "Il fallo tecnico è una specie di situazione tattica – prosegue Okorn –, uno lo volevo prendere, ma il secondo no. In quel momento ho pensato o li distruggiamo oppure perdiamo. Adesso è facile dire che sono stato bravo, ma in quel momento è questo ciò che ho pensato".

La squadra dopo il primo tempo ha cambiato volto ed è piuttosto facile intuire che nello spogliatoio sia arrivata la strigliata di Okorn. "Nello spogliatoio non c’era una bella atmosfera – ammette il tecnico biancorosso – e ho cercato di dare una scossa. Ho detto ai giocatori che stavamo giocando in casa ed eravamo brutti e che i nostri tifosi non si meritavano questo. Ho visto cuore, energia ed è questo che dobbiamo avere sempre contro chiunque, voglio dei guerrieri, dei lottatori perché la nostra casa è la nostra casa".

Un fattore della rimonta è legato al nome di Gianluca Della Rosa che spiega un retroscena: "Ringrazio coach Okorn per avermi permesso di parlare alla squadra – dice il capitano biancorosso – e ringrazio i compagni per avermi ascoltato. Dovevamo per forza reagire soprattutto in difesa perché è solo difendendo che si vincono le partite. È stata una vittoria fondamentale e che ci voleva per mille motivi ma ancora non abbiamo fatto niente. C’è tanto da lavorare soprattutto in difesa perché non possiamo subire 96 punti. Se questo successo rappresenta una svolta? Sicuramente aiuta il morale perché dopo nove sconfitte l’aria non era bellissima, per farlo diventare una svolta dipende da noi".

Maurizio Innocenti