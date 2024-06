Lo sguardo dei più piccoli sull’arte. Gipsoteca, successo del progetto

Dopo due settimane di intenso lavoro, si sono concluse il 7 giugno le attività del progetto che ha coinvolto, nella Gipsoteca "Libero Andreotti", alcune scuole della città. Gli studenti della classe 4BL del Liceo Artistico Berlinghieri di Pescia, sotto la guida degli insegnanti Federica Cocchini e Alessio Manfredi, hanno dato vita a un laboratorio rivolto ai bambini della primaria, con la partecipazione degli Istituti comprensivi Libero Andreotti e Rita Levi Montalcini. L’iniziativa fa parte delle attività di collaborazione tra Comune di Pescia e scuole del territorio, i cosiddetti Pcto, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’evento ha offerto ai più piccoli l’opportunità di esplorare il mondo della scultura, promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e, in particolare, delle opere di Libero Andreotti. Attraverso dimostrazioni pratiche, gli studenti del liceo hanno spiegato ai bambini come nasce un’opera, e attraverso la visita guidata alla Gipsoteca, i bambini hanno potuto ammirare da vicino i bozzetti del grande scultore pesciatino. Un momento speciale è stato dedicato alla presentazione del monumento funebre a Vamba, l’autore del Giornalino di Gian Burrasca, seguita dalla messa in scena di un passo del romanzo. "Abbiamo voluto e convintamente sostenuto questo progetto – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Pescia, Alina Coraci – perché crediamo nell’efficacia di questi percorsi formativi. Ringrazio chi ha reso possibile tutto questo: dal responsabile scientifico dei Musei Civici di Pescia, Claudia Massi, alle dirigenti scolastiche, Oria Mechelli, Antonella Gesuele e Gabriella Nanini. Ringrazio Stefania Susini, insegnante di lunga esperienza e con lei i due bravissimi insegnanti del liceo artistico. Questo laboratorio ha rappresentato poi un’opportunità unica ed è stata l’occasione per avvicinare i bambini e le famiglie agli scrigni di bellezza di Pescia, che invito tutti a visitare".