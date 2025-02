Lo scontro in consiglio comunale. Chieste più risorse e prevenzione

Il tema sicurezza è stato al centro anche dell’ultima seduta del consiglio comunale, lunedì sera. I consiglieri di minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega) hanno presentato una mozione dove criticano il sindaco Claudio Del Rosso, sostenendo che il bilancio di previsione per il prossimo triennio prevede una riduzione delle spese da parte dell’ente nell’ambito delle misure che possono essere messe in atto nel campo della prevenzione. Anche il gruppo consiliare Fanucci Sindaco ha presentato una mozione sul tema sicurezza. Toncelli ha sottolineato come "in questo momento la percezione in città sia di crescente insicurezza. Come consiglio comunale non possiamo restare indifferenti a questa situazione. La sicurezza è senza dubbio un tema critico a Montecatini". Il consigliere Andrea Bellettini (Fanucci Sindaco) ha ribadito che "è sempre positivo che ci sia un confronto tra maggioranza e opposizione sul tema della sicurezza. Non si tratta di fare solo critiche, ma anche di offrire sfumature diverse che possono integrarsi con i progetti della maggioranza per il bene della città". Il compagno di gruppo Andrea Bonvicini ha rimarcato che "non si deve solo agire in ottica posticipata sulla sicurezza. I dipendenti delle attività hanno paura a uscire dopo le 20 per le vie della città". Il sindaco Claudio Del Rosso ha replicato alle critiche. "Quando ho detto che posso arrivare fino a un certo punto nella funzione che ricopro – ha sottolineato – non l’ho fatto per scaricare le mie responsabilità, ma ho ricordato che certi poteri sono in capo ad altri. Stiamo facendo la nostra parte, avviando le nuove assunzioni a tempo indeterminato per la polizia municipale, oltre ai progetti legati agli steward, la vigilanza privata degli uffici comunali e il potenziamento della videosorveglianza. A fine mandato vogliamo contare su un organico di circa 25 agenti a tempo indeterminato".

Daniele Bernardini