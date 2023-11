L’Istituto Marconi-Frosini si apre alle famiglie

L’Istituto comprensivo "Marconi-Frosini" si apre al territorio in occasione dell’imminente apertura delle iscrizioni ai vari ordini di scuola. Si comincia dalla scuola dell’infanzia "La Girandola": le famiglie dei piccolini avranno la possibilità di conoscere la struttura rinnovata e accogliente informarsi sul progetto educativo-didattico mercoledì 6 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 e sabato 16 dicembre dalle 9 alle 11. Durante gli open days della primaria verrà illustrata l’offerta formativa e saranno fornite informazioni sul funzionamento e organizzazione del servizio scolastico; sarà possibile visitare i plessi e far partecipare i bambini ai diversi laboratori (occorre prenotarsi compilando un modulo sul sito della scuola). Queste le date: scuola primaria "Civinini- Arrighi" giovedì 23 novembre dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 25 invece dalle 9 alle 11; scuola "Collodi" martedì 28 novembre dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 2 dicembre dalle 11 alle 13; scuola "Frosini" martedì 5 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 e

sabato 16 dicembre dalle 10.30 alle 12.30. La scuola secondaria di primo grado "Marconi-Roncalli" scende in campo sabato 18 novembre dalle 16 alle 18 con replica negli stessi orari sabato 2 dicembre. I pomeriggi saranno dedicati ai bambini delle scuole primarie dell’Istituto ma non solo, con attività laboratoriali di scrittura creativa, giochi geometrici, giochi in lingua inglese, francese, spagnola, esperienze di robotica educativa e di tecnologia. Ai genitori saranno illustrate dal dirigente scolastico Claudia Ciocchetti e dallo staff le molteplici attività curricolari ed extracurricolari che caratterizzano il piano educativo.