Liste di attesa in ospedale: "Dalla Regione attenzione e un forte investimento"

PISTOIA

"La giunta regionale ha messo a disposizione delle Asl e delle aziende ospedaliere nuovi 32 milioni per contenere le liste d’attesa e ha deciso i criteri per l’assegnazione. In questo quadro, oltre ai 12 milioni per gli interventi chirurgici, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale una parte aggiuntiva di finanziamenti andranno all’Asl Centro". Lo spiega Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Aree interne, a commento della notizia diffusa dalla giunta toscana in merito ai nuovi investimenti per contenere le liste d’attesa in sanità. "Si tratta – aggiunge – di 1,5 milioni che saranno dedicati allo snellimento delle liste d’attesa nella provincia di Pistoia e a Empoli. Voglio esprimere soddisfazione per questa scelta, perché nel nostro territorio si sono registrate criticità più accentuate durante lo scorso anno sul fronte delle liste di attesa ed avevo sollecitato personalmente una risposta concreta". Niccolai fa sapere che si tratta di risorse aggiuntive: "Non saranno le uniche ad arrivare a Pistoia e questo testimonia l’attenzione che da parte della Regione viene rivolta al nostro territorio".