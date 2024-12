L’industria olearia sotto la lente di Olea

Sotto la lente l’extravergine di oliva. Torna Olea, l’appuntamento con il convegno sull’olio e le sue specifiche all’istituto tecnico agrario Anzilotti di Pescia. L’appuntamento sabato 14 dicembre dalle 9. Dopo i saluti della preside Alessia Bechelli e del sindaco Riccardo Franchi prenderà subito la parola Maurizio Procissi della Coldiretti, parlando del ruolo delle associazioni agricole nel contesto dell’agricoltura italiana; a seguire, Francesco Bini, Cia Pescia, illustrerà gli incentivi previsti per il 2026 dal piano per lo sviluppo rurale della Toscana per i giovani agricoltori. Nicola Del Ministro, presidente dell’associazione Florovivaisti di Pescia, parlerà invece delle prospettive del vivaismo olivicolo locale. Spazio anche ai ragazzi dell’indirizzo "Produzione e trasformazioni" che, seguiti da Daniela Vannelli, capo panel di Slow Food, faranno una degustazione di olio insieme ai presenti. Chiuderà la serie degli interventi Andrea Fratacci, tecnologo alimentare dell’azienda Carapelli, occupandosi di selezione delle materie prime e di creazione di profili sensoriali nell’industria olearia. Moderatore della mattinata, che come sempre è a ingresso libero, Lorenzo Vagaggini, presidente dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Pistoia.